Juve, Sacchi "bastona" Pirlo: "Quasi impossibile potesse fare bene"

09-11-2021

La leggenda degli allenatori italiani Arrigo Sacchi, dagli studi di Tiki Taka, torna a parlare del periodo juventino di Andrea Pirlo come tecnico della prima squadra. Un’avventura, quella del Maestro, conclusasi col quarto posto in Serie A e con la conquista di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, cosa che non è però bastata a evitargli l’esonero a fine stagione.

Queste le considerazioni di Sacchi:

“Quando in una squadra ci sono giocatori poco adatti all’allenatore, ecco che escono fuori i problemi. Se ha fatto bene a ritornare? Non so, è difficile dirlo… Io per esempio sbagliai quando ritornai al Milan. Era quasi impossibile che potesse andare bene alla Juventus, c’erano giocatori molto più adatti ad Allegri. Lui ha accettato per ambizione, ma ha commesso un grandissimo errore che gli potrebbe costare caro per la sua carriera”.

