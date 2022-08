Juventus, salgono le quotazioni di Muriel come vice-Vlahovic

06-08-2022 09:03

Non solo Kostic per la Juventus, in queste ore stanno aumentando le quotazioni di Luis Muriel dell’Atalanta come vice-Vlahovic. I bianconeri infatti stanno da tempo cercando un giocatore che possa far tirare il fiato al serbo, che accetti la panchina e abbia un costo contenuto.

Come riporta Tuttosport, il prezzo del colombiano si aggira sui 15 milioni di euro, ma è possibile che, se il giocatore insistesse per partire, possa arrivare uno sconto da parte della Dea, che solitamente non tiene in rosa giocatori scontenti.

Al momento è Muriel in vantaggio su Depay e Morata per il ruolo di bomber di scorta bianconero.

