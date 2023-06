Juventus, scoppia il giallo-Chiesa: l’attaccante non è convinto di rimanere in bianconero

L'attaccante esterno ha deciso il match contro l'Udinese, che però non è servito alla Vecchia Signora a evitare la Conference League, palcoscenico (l netto delle decisioni Uefa) che gli starà stretto

05-06-2023 13:18

E’ servita a poco la vittoria esterna della Juventus in quel di Udine nell’ultima giornata di campionato. Tre punti che non sono serviti a scavalcare – per l’approdo alla prossima Europa League – la Roma, vittoriosa 2-1 (e di rigore) in extremis contro lo Spezia. Il settimo posto garantirà (anzi, potrebbe garantire) solamente la partecipazione alla Conference League, una prospettiva comunque non da denigrare specie per il fatto che anch’essa potrebbe essere sottratta dall’ultima parola dell’Uefa in merito alla partecipazione o meno della Vecchia Signora alle prossime competizioni europee.

Juventus, i dubbi di Chiesa

Un successo di misura (1-0) alla Dacia Arena, firmata Federico Chiesa, un dei pochi pilastri da cui la Juve dovrebbe ripartire ma che, evidentemente, non è certo di restare. Proprio al termine del match contro i friulani, ai microfoni di Dazn, l’ex Fiorentina ha dichiarato:

“Se la Juventus ripartirà da Chiesa? Adesso faccio questo stage con la Nazionale per la convocazione alle final four di Nations League, penso a quello, poi vediamo in futuro, però io adesso sono un giocatore della Juventus e penso alla Juventus”.

Chiesa, dalla Champions alla Conference (forse)

Già, ma il suo profilo richiama le notti di Champions, non quelle di Conference. Un giocatore che, una volta liberatosi del tutto dei suoi problemi fisici, potrebbe essere quella della sua definitiva consacrazione, di una maturità calcistica pronta ad esplodere. E che servirà alla Juventus, vero, per tornare ai massimi livelli.

La stagione di Federico Chiesa

Chiesa è, altresì, un profilo internazionale, quasi universale, adattabile in qualsiasi contesto. L’importante è che l’integrità fisica lo sostenga dopo tanto penare. Trentatré presenze complessive quest’anno, molte dei quali riferite a spezzoni di partita. Quattro gol in tutto, di cui appena 2 in campionato (su 21 gettoni). Appena 16′ giocati in Cghampion e un contratto ancora di prospettiva, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2025.