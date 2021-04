Juventus: se Cristiano Ronaldo parte è possibile uno scambio

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sempre più un’incognita, a maggior ragione dopo il clamoroso fallimento della Superlega, tra i cui patrocinatori principali c’era proprio il club bianconero. Ma non è un mistero che, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche se in Italia paga meno tasse, CR7 non è contento e si sta guardando alla ricerca di una squadra con la quale continuare a vincere, anche in campo europeo, nell’ultima parte della carriera.

Tuttavia non è semplice per il fuoriclasse portoghese che paghi un ingaggio alto come il suo, 31 milioni di euro netti all’anno con contratto fino al giugno 2022. Inoltre c’è la questione dell’età, 36 anni, non certo veneranda ma nemmeno da ragazzino. E’ significativo pertanto che una delle sue ex squadre, il Real Madrid, nella persona del presidente Florentino Perez, gli abbia chiuso le porte in faccia (“Gli voglio bene ma non tornerà perché non ha senso”, le parole di Perez.

Un’altra ex squadra di CR7, quella dove è diventato una star a livello mondiale, e cioè il Manchester United, sembrerebbe invece molto interessata a riprenderlo. O almeno lo vorrebbe con sé l’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, suo compagno di squadra per quattro anni ai tempi di Sir Alex Ferguson. Allo United Cristiano ha giocato dal 2003 al 2009 vincendo tre Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega, un Community Shield, una Champions League e un Mondiale per club.

Secondo la “rosea”, pur di tornare a Manchester CR7 sarebbe disposto a fare un sacrificio economico ma difficilmente scenderà sotto i 20 milioni di euro netti a stagione. Se davvero Cristiano dovesse tornare ai Red Devils, per la Juve potrebbe essere possibile lo scambio con Paul Pogba, attualmente pagato 17 milioni allo United, e che non ha mai fatto mistero di voler tornare a Torino dopo aver già indossato la maglia bianconera dal 2012 al 2016.

OMNISPORT | 23-04-2021 17:24