Juventus, senti l'ag. di Rugani: "Il mercato non è stato fallimentare"

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato così del mercato della Juve intervistato dal quotidiano torinese Tuttosport:

“Molti parlano di mercato fallimentare della Juventus, ma attenzione: Ronaldo, ha voluto andar via lui e non c’era nulla da fare. Per il resto la società è riuscita a tenere giocatori importanti. Per me una proprietà che ha ricapitalizzato dando aria e solidità al club merita rispetto: è fondamentale. In un periodo come quello che stiamo vivendo, è giusto investire su calciatori che abbiano una prospettiva, sul filone avviato lo scorso anno con Chiesa. Non è il momento di lanciarsi in avventure multimilionarie. Sarà inoltre importante tenere Dybala”.

OMNISPORT | 05-09-2021 15:40