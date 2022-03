Juventus, senti Masiello del Genoa: "Rovella avrà un grande futuro"

30-03-2022 17:49

La Juventus ha grandi piani per Nicolò Rovella, giovane centrocampista classe 2001 della nazionale Under 21 al momento in prestito al Genoa. A parlare molto bene di questo ragazzo, acquistato un anno fa e lasciato maturare in Liguria, è il compagno di squadra al Grifone Andrea Masiello ai microfoni di TMW. Queste le sue parole:

“Sono convinto che Rovella avrà un grandissimo futuro davanti a se, perché possiede ampi margini di miglioramento. Ha sempre dimostrato di avere voglia di arrivare, ma gli va anche data l’opportunità di sbagliare.Lui però ha tanta voglia di mettersi in gioco, ha una grande carica agonistica che gli sarà sicuramente utile sia con noi al Genoa ma anche con la Juventus nel prossimo futuro”.

OMNISPORT