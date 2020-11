Juventus senza pace, si ferma un altro titolare

Neppure il tempo di gioire per la convincente vittoria sul Cagliari ed ecco che in casa Juventus si deve registrare un nuovo infortunio che rovina i piani di Andrea Pirlo nel medio-breve periodo.

Come si legge in una nota diramata dal club bianconero nella tarda mattinata di lunedì, infatti, Merih Demiral ha subito un infortunio muscolare: “Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra. I tempi di recupero sono di circa 10 giorni”.

Il tutto a poche ore dall’ottima prestazione che il centrale turco aveva offerto contro il Cagliari nella prima partita giocata in coppia con Matthijs De Ligt. Proprio la prova più che confortante del pacchetto difensivo era stata una delle notizie più belle della serata dei campioni d’Italia, oltre ovviamente alla doppietta di un Cristiano Ronaldo protagonista del miglior inizio di stagione della propria carriera juventina sul piano realizzativo.

Demiral, che era stato protagonista anche di un assist per la seconda rete del portoghese, dovrà quindi saltare le due prossime partite della fase a gironi di Champions League contro il Ferencvaros e la Dinamo Kiev ed anche la trasferta di sabato sul campo del Benevento di Pippo Inzaghi.

Al “Vigorito” sarà sicuro assente anche Leonardo Bonucci e sono poche le speranze di recuperare Giorgio Chiellini: Pirlo rischia allora di dover adattare Danilo al centro della retroguardia, come già successo contro il Verona, quando però la Juve si schierò a tre in difesa.

L’obiettivo è recuperarlo in vista del derby del 5 dicembre, mentre non dovrebbero esserci problemi per le due gare più difficili che attendono la Juve prima della sosta, l’8 dicembre al Camp Nou contro il Barcellona e il 16 in casa contro l’Atalanta.



OMNISPORT | 23-11-2020 12:49