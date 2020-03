Juventus senza stipendio: ecco a quanti soldi rinunceranno i giocatori

La notizia della rinuncia dei giocatori della Juventus agli stipendi relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ha fatto il giro del mondo in questi giorni. Tra l'emergenza Coronavirus e i problemi economici cui dovranno far fronte i vari club di calcio a causa dello stop forzato dei campionati, i 90 milioni risparmiati dalla società bianconera sono sicuramente una cifra importante. E che è il frutto della somma degli emolumenti garantiti ai vari membri della rosa, suddivisi per forza di cose in maniera piuttosto diversa.

In fondo alla lista c'è Pinsoglio, terzo portiere della squadra a disposizione di Maurizio Sarri e che rinuncerà a 100.000 euro netti. Curiosamente il secondo giocatore ad avere lo stipendio più basso, al momento, è una vera e propria leggenda (del club e non solo) e un altro portiere: è Gianluigi Buffon, cui non saranno versati 500.000 euro. Seguono Demiral (600.000), Pjaca (666.000) e Bentancur (830.000).

Risalendo la lista si arriva a De Sciglio, primo a sfondare il muro della settima cifra grazie al suo milione di euro netto che resterà nelle casse bianconere. Appena al di sopra c'è Rugani, direttamente colpito dalla vicenda Coronavirus (è stato il primo calciatore contagiato dell'intera serie A) e che rinuncerà a 1,1 milioni netti. Stessa cifra per Szczesny, Chiellini, Cuadrado e Matuidi (a sua volta risultato positivo al tampone).

Sono invece 1,3 i milioni che non saranno percepiti da Bernardeschi e Danilo, qualcosa in meno rispetto ad Alex Sandro (1,6). Sotto quota due milioni anche Leonardo Bonucci, il cui decurtamento arriva a 1,8. Due milioni netti, invece, sono la cifra a cui rinunceranno Khedira e Douglas Costa.

Si risale nella gerarchia dei giocatori più pagati dalla Vecchia Signora, arrivando a Pjanic (2,1), Rabiot e Ramsey (2,3), per poi toccare i 2,4 milioni che non saranno percepiti dall'ultimo positivo tra i bianconeri: Paulo Dybala.

Leggermente superiori le cifre che riguardano Higuain (2,5 milioni) e De Ligt (2,6). Da capogiro quelle del primo della lista: Cristiano Ronaldo.

Quattro mesi di mancato stipendio equivalgono infatti a 10,3 milioni di euro netti che CR7 non percepirà.

