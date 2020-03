Coronavirus, Juve: Dybala positivo. I familiari in isolamento

Paulo Dybala, con un post su Instagram, ha annunciato di essere positivo al tampone a cui sono stati sottoposti i giocatori, nonché i membri della società. Una comunicazione che coincide con quanto reso noto, attraverso un comunicato, dalla stessa società che ha così formalizzato il numero di calciatori infettati dal coronavirus. Oltre a Dybala, sono risultati positivi al tampone Daniele Rugani e Blaise Matuidi.

“Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”, si legge su Instagram.

Nel post in questione, Dybala aveva spiegato di essere asintomatico, ovvero di non accusare i sintomi e che con lui anche Oriana Sabatini, la sua fidanzata, era risultata positiva al tampone. I giornali argentini, La Voz del Interior e Ole, hanno precisato che i familiari dello juventino, rientrati in Argentina, sono stati trasferiti a Cordoba dove stanno trascorrendo come da protocollo la “quarantena obbligatoria”.

Isolamento in Argentina per la madre, il fratello e la cognata

Si tratta della madre del calciatore, del fratello Gustavo e della fidanzata di quest’ultimo. I tre erano stati a visitare la Joya juventina in Italia e fatto rientro giovedì 12. Secondo quanto riferito dai vicini di casa del comprensorio Villasol, erano stati visti uscire molto spesso.

Un’ambulanza inviata direttamente dal Ministero della Salute, dopo la notizia della positività in Italia del giocatore e della sua compagna, ha prelevato i familiari di Dybala e li ha portati nell’Ospedale Rawson, dove i tre sono stati messi in isolamento in atteso dell’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti.

Juventus: conclusi i tamponi, accertata positività di 3 giocatori

Tornando alla Juventus, domenica l’agenzia AdnKronos ha diffuso la notizia che la società ha concluso i test con i tamponi per rilevale eventuali positività al Covid-19. Nessuno sarebbe risultato positivo al test, oltre ovviamente ai giocatori per i quali è già stata comunicata la positività.

VIRGILIO SPORT | 23-03-2020 09:49