Juventus, si cerca un centrocampista da regalare ad Andrea Pirlo

Mancano 10 giorni alla chiusura del calciomercato invernale, e gli obiettivi della Juventus sono ormai chiari a tuti. Oltre ad una punta che possa dare il cambio ad Alvaro Morata, si cerca anche ad un mediano che possa unire qualità e dinamismo. Il nome, in questo senso, è quello di Corentin Tolisso. Il centrocampista del Bayern Monaco, sottolinea il “Corriere dello Sport”, sarebbe finito nel mirino della dirigenza juventina e potrebbe lasciare il club bavarese.

Tolisso è un nome che già circolò in ottica Juventus prima del suo passaggio al Bayern Monaco per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma ora la situazione è ben diversa da un punto di vista economico. La Juventus potrebbe avere due opzioni da poter sfruttare. In primo luogo gli ottimi rapporti tra la dirigenza bianconera e quella bavarese, ed in secondo luogo la pedina di scambio Douglas Costa, in estate acquistato in prestito proprio dal Bayern Monaco, ma che allo stato attuale delle cose non sembra intenzionatoo a riscattarlo.

OMNISPORT | 23-01-2021 12:25