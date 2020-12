Juventus, si valutano gli infortunati in vista dell'Udinese

La Juventus ha ripreso ad allenarsi alla Continassa per la prima volta dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. Andrea Pirlo ha diretto una sessione con parte atletica e parte tecnica, mentre lo staff medico si è occupato di valutare gli acciaccati: Arthur dopo la botta contro l’Atalanta, Chiellini dopo i numerosi fastidi muscolari che lo hanno tenuto fermo nella prima parte di stagione, De Ligt per l’infortunio accusato nel finale della partita contro i viola. Infine Demiral, che potrebbe tornare in campo il 3 gennaio all’Allianz Stadium contro l’Udinese.

OMNISPORT | 28-12-2020 18:25