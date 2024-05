Giro d'Italia 2024, la tappa di domani: Novara-Fossano. La prima occasione per i velocisti

Percorso, altimetri, difficoltà, salite e orari di passaggio della 1.a tappa del Giro d'Italia 2024: Venaria Reale-Torino

La terza tappa del Giro d’Italia 2024 è la Novara-Fossano. La lunghezza è 166 km ed è classificata come una tappa 2 stelle, quindi di difficoltà medio-bassa. Dislivello 750 metri. La tappa ha un andamento molto placido nel cuore del Piemonte e non dovrebbe riservare grandissime sorprese. I velocisti potrebbero avere una prima occasione per mettersi in mostra.

Percorso della terza tappa: Novara-Fossano

Fonte: Giro d'Italia

La tappa attraversa le province di Novara, Alessandria e Cuneo. Un percorso piuttosto regolare in mezzo alle risaie e poi al Monferrato, fino ad arrivare a Fossano dove l’altitudine è di poco più di 3oo metri.

Altimetria della terza tappa

Fonte: Giro d'Italia

La tappa è quasi completamente pianeggiante. Poco prima della metà del percorso c’è un gpm di 4a categoria e poi nient’altro fino al traguardo. Ci sono le condizioni per un arrivo in gruppo.

Cronoprogramma della terza tappa

Sintesi del programma della giornata, con i passaggi nei principali centri e l’orario di passaggio approssimativo se i corridori terranno una velocità media di 42 km orari.

Località km percorsi km da percorrere ora di passaggio circa NOVARA 0,0 166,0 13.25 PROVINCIA DI VERCELLI Borgo Vercelli 9,5 156,5 13.37 P.L. 12,2 153,8 13.41 Vercelli 15,3 150,7 13.46 Stroppiana 26,3 139,7 14.00 PROVINCIA DI ALESSANDRIA Villanova Monferrato 32,1 133,9 14.08 Rot. per Casale Monferrato 36,4 129,6 14.13 Casale Monferrato 38,3 127,7 14.16 galleria 40,9 125,1 14.20 San Germano 42,9 123,1 14.23 Occimiano 48,8 117,2 14.31 Mirabello Monferrato 52,6 113,4 14.36 Lu 58,1 107,9 14.46 Solero 68,7 97,3 14.59 Felizzano 73,3 92,7 15.05 Masio (Abbazia) 78,8 87,2 15.14 PROVINCIA DI ASTI Crociera 87,1 78,9 15.24 Mombercelli 92,5 73,5 15.33 Montegrosso d’Asti 97,1 68,9 15.39 Vigliano d’Asti Stazione 99,1 66,9 15.43 La Madonna 101,0 65,0 15.48 Belangero 104,3 61,7 15.52 Isola d’Asti 106,9 59,1 15.56 PROVINCIA DI CUNEO Canove 116,8 49,2 16.11 Alba 125,7 40,3 16.25 Cinzano 135,8 30,2 16.40 Pollenzo 137,2 28,8 16.42 Cherasco 143,9 22,1 16.52 Salmour 155,6 10,4 17.09 FOSSANO 166,0 0,0 17.22

Salite della terza tappa

La terza tappa come detto è quasi completamente pianeggiante e non presenta nessuna salita degna di nota.

Dove vedere la tappa del Giro

Questa tappa del Giro è visibile in diretta su Rai Sport. Per sapere esattamente l’orario della trasmissione consulta la Guida Tv di Virgilio Sport