Juventus, spunta ideaa Gnonto per la fascia

Gioca nel Leeds e fa parte della Nazionale azzurra. Secondo indiscrezioni dall'Inghilterra, potrebbe arrivare in bianconero

06-06-2023 12:26

La Juventus vuole sistemare le corsie esterne e starebbe pensando a Willy Gnonto, esterno d’attacco classe 2003 del Leeds United – appena retrocesso in Championship – e della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra, più nel dettaglio dal sito Leedsunited.news.

Gnonto potrebbe arrivare come sostituito di Federico Chiesa, se quest’ultimo dovesse partire – su di lui c’è il Liverpool – ma anche senza la partenza dell’ex fiorentino. Al momento, non ci sarebbe comunque alcuna trattativa per il giocatore, anche se i rapporti tra i due club sono ottimi.