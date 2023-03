Juventus, Szczesny vuole la Champions League

Il portiere polacco: "L'Europa League ci può riportare a giocare di martedì o mercoledì, ma nonostante il -15 possiamo ottenerla in campionato".

15-03-2023 20:52

La Juventus che deve difendere la rete di vantaggio in Germania non piò fare a meno dell’affidabilità del suo portiere, Szczesny: “La prima cosa per limitare il Friburgo sarà essere ordinati, loro stessi sono una squadra ordinata, ma mi aspetto un atteggiamento più coraggioso; sanno essere pericolosi sulle seconde palle. Non è più facile preparare le gare di Coppa: vincere un trofeo è stimolante, ci può permettere di accedere alla Champions League, ma ce la possiamo fare anche con il -15 del campionato”.

Il polacco fa i complimenti alle rivali che si stanno ben comportando nell’Europa che conta: “Un bene per il calcio italiano, spero che il Napoli passi il turno; le italiane protagoniste in Europa sono motivo di soddisfazione”.