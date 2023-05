Juventus, Tacchinardi: “Sentenza allucinante”

L'ex centrocampista bianconero analizza il -10 in classifica comminato dalla Corte federale della Figc ai bianconeri

23-05-2023 12:54

Continuano ad arrivare dichiarazioni dal mondo del calcio sulla penalizzazione di dieci punti in classifica comminata alla Juventus dalla Corte federale della Figc a pochi minuti dalla disputa della partita al Castellani di Empoli. L’ex centrocampista bianconero, Alessio Tacchinardi, quasi non ci crede a quel che sta vedendo e che sta accadendo ai bianconeri in questa stagione: “Dieci punti di penalizzazione? Hanno impacchettato la scatola regalo, con tanto di fiocco, nella maniera più vergognosa. Sentenza allucinante, ma tutta la vicenda è stata gestita malissimo”. Queste le parole riportata dal Corriere di Torino.