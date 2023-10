Juventus-Torino 2-0: la certezza dei tifosi bianconeri e quel Var che “va troppo indietro”

La Juventus conquista la vittoria nel derby della Mole battendo i cugini del Torino e conferma l’abitudine degli ultimi anni che vede sempre i bianconeri vincenti. L’unico brivido è quello del Var

07-10-2023 20:58

La Juventus non sbaglia. I bianconeri conquistano ancora una volta il derby della Mole contro il Torino e si lanciano all’inseguimento di Inter e Milan. Un successo che dà morale ed energia all’ambiente bianconero dopo qualche mugugno di troppo nelle ultime settimane.

Torino è solo bianconera: la certezza dei tifosi

Negli ultimi anni la Juventus ha avuto qualche delusione di troppo secondo i suoi tifosi, la squadra di Massimiliano Allegri non ha saputo confermare la sua capacità di dominare il campionato e tante cose sono cambiate. Una però resta sempre uguale “Torino è sempre bianconera”, come scrivono i tifosi sui social dopo la vittoria contro i cugini del Torino: “A meno questa certezza ce l’abbiamo”. “Anche questa volta Torino è bianconera”, scrive l’ex juventino Claudio Marchisio.

Juve, l’unico brivido è quello del Var

La Juve passa in vantaggio in apertura di secondo tempo grazie a Gatti. Sul gol del difensore bianconero c’è un lungo check da parte del Var e i tifosi per qualche secondo hanno temuto: “Sul gol di Gatti il Var è andato talmente indietro che hanno valutato anche un possibile intervento di Del Piero su Cravero”, scrive Francesco. Anche Davide fa ironia: “Ma quanta fatica ha fatto l’arbitro a non annullare il gol di Gatti?”. E ancora: “Il regolamento in vigore all’Allianz: ragazzi voi nel dubbio fischiate sempre il fuorigioco, intanto noi al Var cerchiamo un qualsiasi insignificante dettaglio per annullarlo”.

Juve: il tifo è tornato, la noia è rimasta

La Juventus sembra aver fatto finalmente pace con i suoi tifosi. L’atmosfera all’Allianz Arena è stata incandescente per tutti i 90 minuti della gara con il Torino, una sensazione che anche chi ha visto la gara da casa ha avvertito. “La Juventus, ritrovando il tifo, ha anche ritrovato quella scintilla che mancava”.

Ma se da una parte si sottolinea il clima dello Stadium dall’altra c’è chi prova a trovare comunque il pelo nell’uovo rimarcando come la squadra di Allegri faccia comunque fatica ad esprimere un calcio piacevole: “La vittoria c’è – sostiene Alessio – ma questa squadra rimane di una noia mortale, sempre senza gioco”. E ancora: “La classica Juve di Allegri, la solita noia indecente e con un livello tecnico bassissimo”.