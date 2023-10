Juventus, John Elkann esce allo scoperto su scudetto, derby e Pogba

Il numero uno di Exor parla a margine di un'inaugurazione al Cern di Ginevra all'indomani dell'annuncio dell'aumento di capitale da 200 milion

07-10-2023 10:46

Le voci su un suo disimpegno crescente, che lo avrebbero presto portato a cedere il club, le aveva sentite probabilmente sorridendo. John Elkann è più che mai in sella alla Juventus, l’idea di vendere – ovemai l’abbia avuta – è alle spalle. Lo dimostra l’annuncio dell’aumento di capitale da 200 milioni, il terzo in quattro anni, decretato nel CdA di ieri ma non solo.

Elkann vuole onorare il centenario di proprietà degli Agnelli

Benché non sia nata con i migliori auspici, dopo il terremoto degli ultimi mesi, questa è una stagione speciale per Elkann e per la Juventus. Il n.1 di Exor parla a margine dell’inaugurazione del Science Gateway al Cern di Ginevra e ricorda: “Quest’anno la stagione 2023-24 da una parte celebra questo legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus, e che la Juventus ha con la mia famiglia, ed è anche un anno zero. È un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali”.

Elkann sarà allo stadio per il derby

Oggi alle 18 all’Allianz c’è Juventus-Torino. Elkann assicura: “Il derby? Ci sarò. È sempre una partita speciale e difficile, è molto importante per la Juventus, non avendo partite in Europa quest’anno, come tutte le partite in campionato e in coppa. È un campionato aperto, il che lo rende più interessante”.

Il rimpianto di Elkann per Pogba

Elkann è poi tornato sull’aumento di capitale: “Il lavoro che è in atto, la solidità che questo aumento dà, permette alla Juve di progettare un futuro che è forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte fuori è anche più forte in campo”. Infine, è tornato sul caso Pogba: “Umanamente un grande dispiacere, è stato uno dei più grandi potenziali talenti degli ultimi anni”.