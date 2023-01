Juventus, ufficiale l'acquisto di Locatelli. Rinnovo a un passo per Danilo

05-01-2023 17:06

In attesa di capire cosa riserverà il mercato di gennaio, nel quale comunque allenatore e tifosi non si attendono colpi eccellenti, la Juventus ha iniziato il 2023 con… una certezza e mezzo: l’acquisizione a titolo definitivo di Manuel Locatelli e il rinnovo di Danilo, ormai ad un passo.

Il centrocampista lecchese è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus dal termine della prima partita del nuovo anno, quella vinta in extremis contro la Cremonese grazie alla punizione vincente di Arkadiusz Milik. Gli accordi con il Sassuolo prevedevano infatti un anno e mezzo di prestito, da giugno 2021 a dicembre 2022, con acquisto a titolo definitivo dopo la prima partita del 2023. Ora la Juventus dovrà versare 25 milioni ai neroverdi nei prossimi tre esercizi.

Quanto a Danilo, le trattative per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2024 proseguono a gonfie vele: i dirigenti della Juventus e i rappresentanti del difensore brasiliano sono in contatto continuo e l’intesa per allungare fino al 2026 dovrebbe essere raggiunta entro la fine del mese di gennaio.

Arrivato a Torino nell’estate 2019 proveniente dal Manchester City in uno scambio con Joao Cancelo Danilo si è subito ritagliato un posto fisso nella retroguardia della Juventus, confermato sotto le tre differenti gestioni tecniche che si sono susseguite, da Sarri ad Allegri passando per Andrea Pirlo.

Sotto la guida del tecnico livornese, in particolare, Danilo è diventato uno dei leader dello spogliatoio al punto da venire nominato vice capitano della squadra alle spalle di Leonardo Bonucci, la cui prima parte di stagione è stata costellata da diversi infortuni portando quindi Danilo a vestire spesso e volentieri la fascia al braccio.

