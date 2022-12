Juventus, un nome in pole per il nuovo DS

13-12-2022 17:23

La Juventus sta scandagliando il mercato dei dirigenti per trovare il proprio prossimo direttore sportivo. La Gazzetta dello Sport riporta alcuni nomi, sui quali uno spicca su tutti. Stiamo parlando di Giovanni Rossi, attuale uomo mercato del Sassuolo.

Rossi ha già lavorato in bianconero come responsabile del settore giovanile, e ha un ottimo rapporto con il tecnico Massimiliano Allegri. Gli altri nomi in corsa, al momento più defilati, sono quelli di Tare, Giuntoli (il favorito), Berta dell’Atletico Madrid e Petrachi, ma solo in caso di clamoroso ritorno di Conte.