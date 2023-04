Juventus: un tris di nomi per sostituire Cherubini

Entro l'estate finirà l'avventura del diesse, per prenderne il posto si punta su uno tra Massara, Berta e Giuntoli

22-04-2023 11:00

L’avventura di Federico Cherubini alla Juventus è destinata a concludersi entro la fine della stagione. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione societaria dei bianconeri dopo la decisione del Consiglio di garanzia del Coni di confermare le inibizioni ai dirigenti. Cherubini e Paratici non potranno svolgere le loro mansioni per un periodo lungo, dunque a Torino si fa il casting per scegliere il successore del direttore sportivo. Un tris di nomi pare essere quello in mano ai decisori in casa Juve: Ricky Massara del Milan, Andrea Berta dell’Atletico Madrid oppure Cristiano Giuntoli del Napoli.