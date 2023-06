Juventus, via Vlahovic per Icardi? La risposta dei tifosi sul web

Nelle ultime ore si fa strada l’ipotesi di una cessione di Dusan Vlahovic e l’arrivo in bianconero di Mauro Icardi: sui social scoppia la protesta dei tifosi della Juventus

21-06-2023 09:53

La Juventus prova a ripartire dopo un’annata difficile ma l’estate di mercato, stando a quanto dichiarato a più riprese dai dirigenti bianconeri, non sarà quella dello “spendi e spandi”. La Vecchia Signora deve fare attenzione a un bilancio che nel corso degli ultimi anni ha visto troppe volte il segno meno e dunque sembra essere arrivato il momento di cambiare rotta.

Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic in bilico

Il tassello più importante di questa nuova strategia potrebbe ruotare intorno a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è reduce da un’annata particolarmente complicata con la pubalgia che non gli ha permesso di essere al meglio della condizione e la media realizzativa che è andata progressivamente calando. Dusan però gode di forte ammirazione in giro per l’Europa e in Premier c’è chi è disposto a spendere pur di metterlo sotto contratto. La Juve non lo ha di certo messo nella lista dei partenti ma di fronte ad un’offerta importante potrebbe essere costretta a cedere.

Juventus, occhi puntati su Mauro Icardi

Nelle ultime ore si è fatta strada con sempre maggiore insistenza la voce su un possibile arrivo di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, troppo spesso al centro dell’attenzione più per le voci di gossip che per il calcio giocato, è tornato alla ribalta grazie alle sue prestazioni con la maglia del Galatasaray (dove ha conquistato anche il campionato turco). Maurito è ancora di proprietà del PSG ma non rientra nei piani del team francese che potrebbe cederlo di fronte ad un’offerta che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Icardi alla Juve: sui social si scatena il putiferio

I tifosi della Juventus hanno accolto con grande perplessità l’ipotesi di un “cambio” Vlahovic-Icardi. L’attaccante argentino, oltre che per il passato all’Inter, non viene considerato come l’ipotesi giusta per la Juve del futuro: “15-20 milioni per questo palo della luce 30enne che hanno regalato in prestito al Galatasaray? Ma il nostro scouting negli ultimi anni ha visionato qualche calciatore, sanno che ce ne sono anche altri?”. Stefi commenta: “Non ci voglio credere ma Icardi per Vlahovic sarebbe una cosa talmente assurda da essere in linea con le scelte decisionali della società degli ultimi anni”. La pensa allo stesso modo anche Deborah: “E si torna a parlare di Icardi, se falliamo in pratica c’è da brindare”.