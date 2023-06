Juventus, rebus attacco: Allegri ha un piano, gli obiettivi di mercato e le grane Chiesa e Vlahovic

Calciomercato in fermento per la Juventus che in attesa di Giuntoli, sull'asse Allegri-Manna si muove parecchio specie in attacco dove le partenze di Chiesa e Vlahovic sono possibili, ecco gli scenari possibili tra Zaniolo, Malcom e Weah

20-06-2023 15:31

Passano i giorni ed entra sempre più nel vivo il calciomercato. La Juventus in particolare sta movimentando parecchio il mercato, in entrata e in uscita. Dopo quella che, al netto della penalizzazione, è stata comunque una stagione deludente, per non chiamarla fallimentare a conti fatti, il club bianconero deve fare un importante reset. A guidare questa mini rivoluzione Max Allegri e chissà, Giuntoli.

Nel frattempo, a fari più o meno spenti, Manna e Calvo lavorano ai fianchi per le prime trattative. A tenere banco soprattutto il reparto offensivo. Chiesa e Vlahovic le grane più importanti. Uno o entrambi potrebbero partire, e allora da chi ripartirà il fronte offensivo juventino?

Juventus porte scorrevoli: Chiesa e Vlahovic con la valigia in mano

Dopo la partenza di Di Maria (stipendio da oltre 7,5 milioni di euro) a scadenza del solo anno di contratto, la Juve sta seriamente valutando la possibilità di “scaricare” quelli che sulla carta dovevano essere i gemelli del gol, Dusan Vlahovic (7 milioni di euro) e Federico Chiesa (5 milioni, ne chiede almeno due in più per il rinnovo).

Allegri non ha trovato il modo di farli rendere al meglio, in più Vlahovic ha palesato qualche limite tecnico e caratteriale. Chiesa invece anche nelle ultime uscite con la Nazionale, è apparso freddo sull’ipotesi di permanenza nella Torino bianconera nonostante la Juve l’abbia atteso lungo tutto l’infortunio.

Chiesa continua ad essere inseguito con interesse all’estero: il Bayern Monaco sarebbe disposto ad alzare la prima offerta respinta da 50 milioni di euro, e su di lui ci sarebbero anche alcuni club inglesi. Anche Vlahovic fa gola in Premier, il direttore sportivo Giovanni Manna fresco di rinnovo, nei giorni scorsi era a Londra per trovare una quadra con il Chelsea e stabilire le basi per aprire ad una possibile trattativa, e ha chiesto informazioni in merito all’ex centrocampista dell’Inter Cesare Casadei, eletto miglior giocatore al Mondiale Under 20.

Juve e l’attacco che verrà: Milik, Zaniolo, Weah jr e Malcom

La prima vera notizia arriva dal riscatto di Arek Milik: l’operazione si farà a 7 milioni più bonus, cioè alle stesse condizioni in cui ci si era accordati l’estate scorsa a termine del prestito con diritto di riscatto. Battuta la concorrenza della Lazio dove Sarri aveva richiesto espressamente l’ariete polacco la cui conferma pare sia stata fortemente voluta da Allegri.

Detto della permanenza di Kean, la Juventus, lo sanno tutti, cerca da tempo, già dai tempi di Roma, Nicolò Zaniolo, e avrebbe già avuto un contatto ufficiale con il Galatasaray: i bianconeri, secondo i media turchi, sarebbero pronti a inserire nella trattativa Weston McKennie, appena tornato dalla Premier League.

Altro rinforzo per l’attacco di Allegri potrebbe essere Timothy Weah: vale circa 12 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Lille. Ieri il padre, la leggenda del Milan, George Weah, ha fatto outing sulla sua natura juventina, scatenando le ire di molti tifosi rossoneri. Infine, voce dell’ultimora la Juventus avrebbe avviato i contatti per l’ala Malcom dello Zenit San Pietroburgo. Non c’è ancora una proposta ufficiale, ma i bianconeri avrebbero individuato nell’ex Barcellona autore di 26 gol in 33 partite la stagione scorsa il rinforzo giusto per la fascia destra d’attacco.