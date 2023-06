La Juventus cambia tutto in attacco: potrebbe rimanere solo Milik, ecco gli obiettivi

Estate di grandi cambiamenti per i bianconeri, che rinnoveranno la rosa e taglieranno la spesa per gli stipendi ma non rinunceranno a colpi in entrata

17-06-2023 16:54

Primo obiettivo: tagliare il budget per gli stipendi. Il calciomercato estivo della Juventus parte da questa premessa, e tutte le scelte per la campagna acquisti estiva verranno regolate di conseguenza.

La mancata qualificazione in Champions League, e il bilancio in perdita per più di 100 milioni di euro, costringono la nuova dirigenza della società torinese a un ridimensionamento forzato, soprattutto sul fronte degli ingaggi, e sarà necessario un abbattimento dei costi, anche al prezzo di alcuni sacrifici importanti, soprattutto in attacco.



Attacco Juventus: Vlahovic verso il Chelsea

In primis verrà smantellato quello che doveva essere il tridente dei sogni di quest’anno, Di Maria-Vlahovic-Chiesa, un trio che non ha praticamente mai funzionato in questa stagione. Dopo la partenza di Di Maria (stipendio da oltre 7,5 milioni di euro), sarà probabilmente la volta di Dusan Vlahovic (7 milioni di euro) e quindi non si escluderà neanche una cessione di Federico Chiesa (5 milioni, ne chiede almeno due in più per il rinnovo).

Vlahovic è spinto verso l’addio alla Juve dopo un anno da dimenticare con Allegri. Il direttore sportivo Giovanni Manna nei giorni scorsi era a Londra per trovare una quadra con il Chelsea e stabilire le basi per aprire ad una possibile trattativa, e ha chiesto informazioni in merito all’ex centrocampista dell’Inter Cesare Casadei, eletto miglior giocatore al Mondiale Under 20. L’affare è in corso, il Chelsea non vuole andare oltre i 60 milioni di euro più una contropartita tecnica.

Attacco Juve: Chiesa sul mercato, si aspettano offerte ufficiali

La permanenza di Massimiliano Allegri spinge all’addio anche Federico Chiesa. Il figlio d’arte, mai a suo agio sotto la gestione del mister toscano, potrebbe lasciare Torino anche per lo stallo nel rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Nonostante la difficile stagione post infortunio, Chiesa continua ad essere inseguito con interesse all’estero: il Bayern Monaco sarebbe disposto ad alzare la prima offerta respinta da 50 milioni di euro, e su di lui ci sarebbero anche alcuni club inglesi. La Juve vuole monetizzare al massimo e aspetta offerte importanti.

Attacco Juventus: il mercato in entrata

Se saranno ceduti entrambi i frontmen, in bianconero resteranno con ogni probabilità sia Arek Milik, che verrà riscattato per 7 milioni di euro dal Marsiglia, sia Moise Kean, ma serviranno almeno due rinforzi nel reparto offensivo.

Uno dei primi nomi accostati ai bianconeri, quello del promettente attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund, costa 50 milioni di euro, troppo per la Juve, e potrebbe finire in Premier League.

Da settimane si fa il nome di Alvaro Morata, che lascerà l’Atletico Madrid in estate e sarebbe pronto alla sua terza esperienza in bianconero. Sulle sue tracce c’è un altro club di Serie A, la Roma.

Continuano a far gola due attaccanti azzurri che giocano in Premier League, l’ex Sassuolo Gianluca Scamacca, ora al West Ham, e Wilfred Gnonto del Leeds: entrambi potrebbero arrivare a un prezzo scontato e sono seguiti da tempo dai dirigenti bianconeri.

La Juventus tratta anche l’ex Roma Nicolò Zaniolo, e avrebbe già avuto un contatto ufficiale con il Galatasaray: i bianconeri, secondo i media turchi, sarebbero pronti a inserire nella trattativa Weston McKennie, appena tornato dalla Premier League.

Infine Timothy Weah, figlio di George, è l’ultima grande tentazione bianconera: vale circa 12 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Lille.