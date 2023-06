Juventus, Allegri apre (ancora) a Morata e c'è anche l'idea Zaniolo

Dopo la riconferma, il tecnico bianconero è al lavoro per capire come migliorare la rosa. Oltre allo spagnolo, attenzione al talento azzurro ora al Galatasaray.

08-06-2023 10:32

La Juventus ha deciso di continuare con Max Allegri. La società è al lavoro per accontentare il tecnico. Nel mirino due colpi di mercato importanti.

Juventus, Morata pronto alla sua terza volta in bianconero

Al momento, il futuro di Dusan Vlahovic è avvolto nel mistero. Dovesse arrivare la proposta giusta (non meno di 80 milioni di euro), la Juventus potrebbe decidere di lasciare andare il serbo e puntare su qualcun altro.

Con la conferma di Max Allegri in panchina, si fa sempre più insistente il nome di Alvaro Morata. Lo spagnolo conosce bene Torino, sponda bianconera. Ha giocato in maglia bianconera già in due occasioni nel corso della sua carriera (dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022) e non avrebbe problemi a mettersi in gioco una terza volta con la Juventus.

Morata pronto a ridursi lo stipendio

Accostato anche al Milan, l’attaccante spagnolo ha ancora un anno di contratto con l’Atletico Madrid ma il tecnico dei colchoneros Diego Simeone pare ormai deciso a puntare su altre soluzioni per l’attacco.

Inoltre, Alvaro Morata, pur di tornare in Italia e, nello specifico, alla Juventus, sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio (al momento ha un ingaggio pari a otto milioni di euro a stagione). La nuova società bianconera, molto attenta ai costi, non avrebbe intenzione di svenarsi per Alvaro Morata, quindi, sarebbe ben vista una decurtazione dello stipendio da parte dello stesso attaccante della nazionale spagnola.

Torna di moda anche il nome di Zaniolo

Alvaro Morata per l’attacco ma non solo. Considerato l’addio certo di Angel Di Maria, la società bianconera starebbe pensando di rifarsi avanti per Nicolò Zaniolo. Il talento azzurro è sotto contratto con il Galatasaray con cui ha vinto il campionato turco (11 presenze, con cinque gol, in sei mesi).

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe intavolare una trattativa sulla base del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Da capire se il club turco sia o meno disposto a lasciar andare Nicolò Zaniolo.