Il Milan cerca un nuovo bomber, l’Inter l’ha già preso: quasi fatta per l’italo-argentino Mateo Retegui

L’Inter manda gli emissari in Argentina per vedere dal vivo Retegui, durante Tigre-Boca Junior il centravanti era l’obiettivo numero uno, ora è sempre più vicino al club nerazzurro

01-06-2023 11:59

La stagione del Milan è quasi terminata: dopo l’eliminazione in semifinale di Champions contro l’Inter e dopo la vittoria in campionato contro la Juventus (che garantisce l’entrata nella massima competizione europea) i rossoneri sono più tranquilli e possono iniziare ad elaborare al meglio le prossime mosse di mercato.

Non è un mistero che il Milan stia cercando un nuovo attaccante: in un promo momento, dopo le due buone partite, gli occhi dei dirigenti rossoneri erano ricaduti su Mateo Retegui centravanti oriundo in forza al Tigre, in Argentina, e grande scommessa di Roberto Mancini in Nazionale.

I piani cambiano, gli obiettivi anche

La situazione degli attaccanti centrali del Milan è preoccupante: Origi non ha mai veramente convinto, Ibra ha troppi infortuni, Giroud – nonostante sia come il vino – inizia ad avere una certa età, anche se la condizione devastante e numeri sono da capogiro, i dirigenti rossoneri cercano di rafforzare il parco attaccanti del Milan. Restano diverse le incognite sul mercato estivo dei rossoneri.

Una delle prime idee era Retegui, il giocatore del Tigre – in prestito dal Boca Juniors – però avrebbe scelto un.altra destinazione. Di conseguenza, Alvaro Morata è diventata la priorità della coppia di mercato rossonera Maldini-Massara.

I numeri di e la situazione di Morata

Il Milan vorrebbe assicurarsi le prestazioni sportive del forte attaccante spagnolo. L’ex Real Madrid e Juventus ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, è sempre seguito – con interesse – dai bianconeri e per il club spagnolo di Madrid vale circa 25 milioni di euro. I rossoneri sarebbero disposti ad investire nell’attaccante una cifra compresa tra i 12 ed i 15 milioni. Si dice, però, che l’accordo si possa trovare con una cifra intorno ai venti milioni di euro; il tal caso, i rossoneri befferebbero la Juventus che da sempre intravede in Alvaro Morata il profilo perfetto per l’attacco bianconero. Nel corso di questa stagione, il ragazzo classe 1992, ha indossato la maglietta dell’Atletico Madrid in 35 occasioni (in Liga) ed ha realizzato ben 13 gol e servito due assist.

È sempre derby: l’Inter batte – ancora – il Milan e sceglie Retegui

I nerazzurri vogliono a tutti i costi Mateo Retegui. Secondo TycSports alcuni emissari dell’Inter erano presenti durante il match tra Tigre e Boca Juniors per vedere da vicino il sogno di mercato. I club argentini chiedono un prezzo alto per il nuovo attaccante della nazionale di Mancini, i nerazzurri sono disposti a spendere tra i 15 e i 20 milioni di euro per avere i diritti delle prestazioni sportive di Retegui.