Juventus, si sogna il colpaccio Casadei: rientra nell'affare Vlahovic?

L'italiano, capocannoniere e miglior giocatore dell'ultimo Mondiale Under 20, si sposerebbe bene con la nuova linea bianconera

17-06-2023 11:38

La Juventus sogna il colpaccio Casadei, appena laureatosi capocannoniere e miglior giocatore dei Mondiale Under 20. Con il Chelsea è stato intavolato anche questo discorso, seppure per ora non ci sia una trattativa in corso, oltre a quelli relativi a Dusan Vlahovic, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Trevor Chabolah, tutti calciatori che gli inglesi cercano o che venderanno al miglior offerente.

Casadei e Vlahovic: la missione di Manna a Londra

Investito di pieni poteri per il mercato della Juventus, Giovanni Manna nei giorni scorsi è stato in missione a Stamford Bridge. I bianconeri vogliono capire se il Chelsea fa sul serio per Dusan Vlahovic e valutare altri incastri di mercato. Il club piemontese si è quindi informato su Casadei, 20enne centrocampista ex Inter, arrivato l’anno scorso a Londra per 20 milioni. Un sondaggio dunque, ma deciso. E nelle prossime settimane ce ne potrebbero essere altri.

La nuova Juve, del resto, dovrà essere giovane, sostenibile e azzurra. Casadei, dagli esperti, è considerato uno dei talenti più scintillanti. In Argentina, ai Mondiali di categoria, ha portato a casa il premio di Mvp, cosa che in passato era toccata a Pogba e Messi. Una mezzala con il vizio del gol, anche grazie all’alta statura: ha segnato 7 gol.

Chelsea: Casadei solo in prestito

Al momento, non pare che il Chelsea voglia cedere definitivamente Casadei, al massimo lo potrebbe mandare a fare esperienza in prestito. Come successo quest’anno al Reading, in Championship, ma questa volta in un club della massima serie. Qui potrebbe inserirsi la Juventus, che però prediligerebbe l’acquisto non solo a titolo temporaneo. L’obiettivo è un prestito con diritto di riscatto in modo da poter investire su Casadei per il futuro.

A far vacillare il Chelsea, c’è però la possibilità che Casadei venga inserito nell’affare Vlahovic. Mauricio Pochettino è ancora indeciso tra lui e Nicolas Jakson, del Villarreal, inseguito peraltro anche dalla Juve stessa. A Stamford Bridge, per l’attaccante serbo, non vorrebbero andare oltre i 60 milioni più una contropartite tecnica. E a quel punto, dalla Continassa chiederebbero proprio Casadei più che Pulisic, Loftus-Cheek e Chalobah.

Juventus: Casadei arriva, Miretti parte

Potrebbe esserci un passaggio di testimone tra due 2003 in casa Juventus. Per Casadei in arrivo, infatti, potrebbe fare le valigie Fabio Miretti. Il centrocampista è corteggiato da Genoa a Salernitana, con i campani che sarebbero anche disposti ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. Non dimentichiamo che rientrerà alla base, dal Monza, Nicolò Rovella, che farà il precampionato con Allegri. Tornerà anche Filippo Ranocchia, su cui c’è l’Empoli.

Il centrocampo di Madama come un aeroporto, insomma. Alla fine vedremo chi farà parte dell’equipaggio da agosto in poi.