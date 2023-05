Premier League, tre big su Dusan Vlahovic

Con un’offerta di 80 milioni la Juve potrebbe lasciar partire il giovane attaccante, per Tuttosport su Dusan ci sono Chelsea, Manchester United e Newcastle

25-05-2023 11:09

Data la possibile esclusione della Juventus dalla prossima Champions, i bianconeri potrebbero cedere qualche big in modo da poter, più o meno, far quadrare i conti. Una vittima sacrificale potrebbe essere Dusan Vlahovic: l’attaccante, ex Fiorentina, seppur giovane, non ha convinto al 100% in bianconero, nonostante ciò è seguito con diverso interesse dalla Premier League.

Alcune conferme riguardo il possibile addio tra Juve e Vlahovic vengono riportate da Tuttosport. Secondo in quotidiano torinese il centravanti serbo potrebbe salutare Torino se un club si presentasse alla porta dei bianconeri con un’offerta di circa 80 milioni di euro. In Premier League sono tre i club interessati: Newcastle, Manchester United e Chelsea.