Che Juve sarà? Veterani o giovani, ora si seguono Casadei e Weah Jr.

La sensazione è di un mercato che vive alla giornata, senza un vero e proprio progetto. Ora il mirino è su due ragazzi

20-06-2023 12:29

Che Juve sarà? La sensazione è che al momento non ci sia un progetto preciso, visto che si inseguono veterani come Milinkovic-Savic e si cercano giovani, come nel caso di Weah Jr. e Casadei. Si naviga un po’ a vista, con l’unico input che è quello di diminuire il monte ingaggi e fare un mercato sostenibile.

Juventus con il fiocco azzurro

Quello che emerge è che sarà una Juventus con più azzurro in squadra. Non solo: la priorità viene data ai nati dopo il Duemila, cercando di portarli a Torino con operazioni intelligenti e a costi limitati. Così, nel mirino ecco Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea con il vizietto del gol, e Timothy Weah, attaccante del Lille e degli Stati Uniti.

In più ci sarà il ritorno dal prestito da parte di Rovella, che però potrebbe anche essere utilizzato come pedina di scambio, ma che farà comunque il ritiro con Massimiliano Allegri.

L’idea Casadei e la voglia di un Weah

L’idea Casadei è nata quando Giovanni Manna è andato in missione a Londra. L’azzurrino si è trasferito al Chelsea dall’Inter l’estate scorsa per 20 milioni di euro ed è stato girato in Championship, al Reading. Gli inglesi potrebbero mandarlo ancora in prestito, ma in un campionato maggiormente competitivo. E la Juve si è candidata, magari inserendolo nell’operazione Vlahovic o prendendolo in prestito con diritto di riscatto. In una Juve che l’anno scorso ha lanciato Fagioli e Miretti, Casadei potrebbe fare strada.

La caccia ai talenti prosegue in Francia: Manna si è mosso per Weah Junior, attaccante classe 2000 che nel 2022-2023 ha vestito la maglia del Lille. Timothy è figlio di George, che ha appena confessato di essere sempre stato juventino, ed è seguito da diversi club, tra cui l’Atletico Madrid. Parlando alla Gazzetta dello Sport, George ha rivelato che gli piacerebbe vedere giocare il figlio in Italia. Weah, cresciuto nelle giovanili del Psg dopo i primi passi nei New York Red Bulls, ha esordito in Ligue 1 a 18 anni.

Al Lille è arrivato nel 2019 per 10 milioni più il 10% sulla futura rivendita, ma ha il contratto in scadenza nel 2024. Weah ha quattro passaporti, liberiano, americano, francese e giamaicano, ma veste la maglia stelle e strisce, con cui ha partecipato ai Mondiali in Qatar, segnando anche un gol contro il Galles. È agile e veloce, non si è fatto schiacciare dalla pressione di essere “figlio di”.

Manna: il rinnovo in attesa di Giuntoli

A condurre le manovre bianconere è Manna, promosso dalla Next Gen. Presto verrà annunciato il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2024. La Juve non vuole dare la sensazione che Manna sia solo una soluzione di ripiego, un traghettatore. Ecco perché, quando verrà liberato Giuntoli, i due lavoreranno fianco a fianco. In questo senso, si attende l’incontro del dirigente azzurro con Aurelio De Laurentiis: potrebbe essere quello risolutivo.