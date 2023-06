Juventus, per l'attacco spunta il nome di Casadei

Protagonista al Mondiale U20, il giovane attaccante è di proprietà del Chelsea.

20-06-2023 08:50

Complice il suo exploit ai recenti Mondiali U20, Casadei è sulla bocca di tutti. L’ex attaccante dell’Inter, ora di proprietà del Chelsea, piace a tantissimi club. Tra questi, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche la Juventus.

La società bianconera starebbe pensando di provare a convincere i Blues a cedere il giovane classe 2003 in prestito con diritto di riscatto, così da testarlo a certi livelli e capire se investire o meno su di lui. Ovviamente, tutto pare legato al futuro di Vlahovic. Nel caso di partenza del serbo, Casadei potrebbe davvero fare molto comodo ad Allegri (e avrebbe più spazio per potersi mettere in mostra). Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi. Casadei vuole sapere, dopo il grande Mondiale U20, dove giocherà il prossimo anno. La Juventus pare un’opzione concreta.