Juventus Women, domani la sfida in Champions con lo Zurigo. Gama: "Girone difficile"

18-10-2022 22:43

La Juventus Women si appresta ad affrontare la prima partita di Women’s Champions League, in programma domani contro lo Zurigo (partita che si gioca nella città Svizzera) alle 18.45.

Il girone delle bianconere, almeno sulla carta, è uno dei più tosti. La squadra di Montemurro dovrà affrontare le campionesse in carica del Lione, l’Arsenal e le elvetiche dello Zurigo.

La capitana Sara Gama ha presentato così la partita: “È una stagione particolare, ma abbiamo centrato l’obiettivo dei gironi di Champions e siamo in corsa in campionato, in realtà non cambia niente, pensiamo a lavorare. In Champions il primo obiettivo era riconfermarsi ai gironi. Da qui in poi sappiamo che il nostro girone è difficilissimo, però si va in campo una partita alla volta e non mettiamo obiettivi precisi. Il nostro trend è di crescita, la seconda qualificazione consecutiva al Mondiale lo dimostra. È una grande cosa e un premio, facciamo un passettino alla volta”.

Queste, invece, le parole del tecnico Montemurro: “Per noi sarà importante avere umiltà, vogliamo essere al top e quest’anno sarà ancora più difficile. Lione e Arsenal sono favorite, ma non dobbiamo sottovalutare lo Zurigo. Loro vogliono fare una grande prestazione, sarà la prima volta nei gironi per loro e abbiamo dimostrato anche noi lo scorso anno quanto faccia la differenza la voglia di stupire, dovremo stare molto attenti. Sarà fondamentale leggere tutti i momenti della gara”.