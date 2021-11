Champions League: Juventus-Zenit, le formazioni ufficiali

02-11-2021 20:14

Ecco le formazioni ufficiali di Zenit San Pietroburgo-Juventus. Allegri invece schiera McKennie titolare a centrocampo con Locatelli, Chiesa e Bernardeschi, in difesa Cuadrado parte dalla panchina, per i russi, Semak preferisce Azmoun a Dzyuba in attacco.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

ZENIT SAN PIETROBURGO (3-4-2-1): Krirsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.

OMNISPORT