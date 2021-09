Kakà: "Liverpool? Se il Milan gioca come sa..."

L’ex attaccante del Milan Ricardo Kakà in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato del debutto dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool: “E’ il debutto ideale per crescere, se la squadra gioca come sa ci divertiremo. Rispetto al Liverpool, il Milan ha in più un mix di giovani e giocatori di esperienza e tornerà in Champions con una fame diversa”.

“Sarà durissima – ha specificato il brasiliano -, ma ci sono gli ingredienti per una grande prestazione. Un test importante anche per il club. Di sicuro chi sopravviverà a questo girone avrà qualcosa in più delle altre squadre. Scudetto? Penso possa essere la volta buona per il Milan: a Ibra si è aggiunto Giroud…”.

OMNISPORT | 14-09-2021 08:43