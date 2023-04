Karagumruk, Borini ringrazia Pirlo

L'ex Milan rivela: "Mi ha sgravato da compiti difensivi, ho ricevuto offerte".

27-04-2023 22:37

E’ un Fabio Borini rinato quello che Andrea Pirlo ha condotto a siglare 19 volte nell’attuale Super Lig.

L’ex romanista spiega a ‘gianlucadimarzio.com’ i segreti della sua esplosione: “Andrea Pirlo e il suo staff hanno avuto fiducia in me, un attaccante guarda al suo allenatore per fare il meglio; mi ha aiutato non avere compiti offensivi gravosi. Ho ricevuto qualche offerta, stavolta non aspetterò la fine del contratto, memore degli errori passati. Zaniolo? Si sta adattando, non è facile arrivare in un altro campionato a stagione iniziata, degli italiani apprezzano l’applicazione tattica e la continuità nel lavoro”.