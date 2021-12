Karagumruk, esonerato l'allenatore italiano Francesco Farioli

16-12-2021 20:55

Finisce l’avventura con il Karagumruk per l’allenatore italiano, Francesco Farioli . Questo il comunicato: “Ringraziamo Francesco Farioli e il suo team per il loro contributo e auguriamo loro successo nella loro carriera”.

Dopo essere stato ad un passo dal Fenerbahce e dal Besiktas, si chiude, nel peggiore dei modi, l’avventura turca per Farioli. Si pensava addirittura ad un prolungamento, invece è arrivato l’esonero: fatali le tre sconfitte di fila.Il Karagumruk è un club turco con tanti ex protagonisti della Serie A: Viviano, Zukanovic, Erkin, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Benatia (ora ritirato) e Borini

Il rapporto con De Zerbi

Cosa hanno in comune Roberto De Zerbi e Francesco Farioli ? Sicuramente il fatto di aver allenato all’estero: De Zerbi è il tecnico dello Shakhtar, mentre Farioli lo è stato, fino ad oggi, del Karagumruk. De Zerbi e Farioli, però, hanno lavorato insieme (al Benevento prima e al Sassuolo poi).

Dell’allenatore, classe 1989, se ne parla un gran bene tanto che anche in Italia alcune squadre hanno chiesto informazioni su di lui (lo Spezia su tutte).

Laureato in Filosofia, Farioli ha collaborato con De Zerbi come allenatore dei portieri: l’attuale allenatore dello Shkhtar è rimasto impressionato da un suo articolo pubblicato nel 2015 in cui si parlava del Foggia, allora allenato dall’allenatore ex Sassuolo. Farioli è stato il preparatore dei portieri sia a Benevento che a Sassuolo. Prima del Karagumruk, Farioli è stato vice allenatore dell’Alanyaspor.

