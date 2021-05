Karate, anche Crescenzo vola alle Olimpiadi di Tokyo

Angelo Crescenzo ce l’ha fatta: andrà alle Olimpiadi di Tokyo. Alla Premier League in Portogallo, il 27enne di Sarno accede alla finale per il bronzo e strappa in anticipo il pass per i Giochi estivi in Giappone. Con Crescenzo adesso sono 4 gli azzurri qualificati per il karate, disciplina che per la 1° volta fa il suo esordio nella competizione globale più famosa al mondo.

Gli azzurri del karate a Tokyo sono al moneto: Viviana Bottato (kata), Mattia Busato (kata), Luigi Busà (kumite -75 kg) e Angelo Crescenzo (kumite -67 kg). Ma potrebbero aggiungersi con il torneo di qualificazione olimpica in programma dall’11 al 13 giugno a Parigi altri 3 italiani.

OMNISPORT | 01-05-2021 15:26