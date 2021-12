Karsdorp: "Tifosi romanisti più critici degli olandesi"

24-12-2021 12:24

Il terzino della Roma Rick Karsdorp in un’intervista a ELFvoetbal ha parlato del suo momento in giallorosso: “Ho lasciato l’Olanda per il progetto della Roma. Dopo il mio secondo periodo al Feyenoord sono tornato determinato ad avere successo in Italia. Ha funzionato e sono riuscito a guadagnare il posto da titolare in squadra. Mourinho mi rende migliore. Mi piaceva uscire a bere, ora non succede più”.

Sui tifosi: “I tifosi giallorossi sono paragonabili a quelli olandesi. La passione per il club è chiara, soprattutto nel derby contro la Lazio, che è un po’ più intenso di Ajax-Feyenoord. Anche qui vale il discorso: se lo fai bene, sei un eroe; se lo sbagli, poi ricevi critiche, ma qui forse le persone sono un po’ più critiche che al Feyenoord”.

OMNISPORT