Kean felice per il primo gol in campionato: "Prendiamo stasera come esempio"

21-10-2022 23:19

Primo gol stagionale in Serie A per Moise Kean, abile a sbloccare dopo pochi minuti Juventus-Empoli e felice di mettersi alle spalle qualche momento buio: “Dobbiamo continuare così e lavorare duramente, perché i punti che avevamo non ci possono bastare. Questa partita deve essere un modello da seguire. Ringrazio il gruppo per avermi dato una mano nei momenti difficili di questo inizio di stagione, proviamo a dare tutto per la maglia, per i tifosi e per noi stessi. Ce lo siamo detti prima di scendere in campo stasera”.

Per il classe 2000 quello di oggi è il 13^ centro con la casacca della Juventus, sodalizio che lo ha riaccolto dopo le esperienze all’estero con Everton e PSG.