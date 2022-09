Serie A, la Juventus tenta di cedere Kean

13-09-2022 19:26

Dal suo ritorno alla Juventus poco più di un anno fa, le prestazioni di Moise Kean non hanno mai veramente convinto, o per lo meno non sono state sulla falsariga di quanto fatto vedere al PSG. Ecco perché in estate gli uomini mercato della Vecchia Signora hanno tentato di cederlo, ma senza successo. I tentativi però non si fermeranno di certo qui.

Come scrive calciomercatonews.com, i bianconeri dovranno riscattare il giocatore dall’Everton per circa 30 milioni, ma quasi certamente Cherubini cercherà di cederlo ancora in Premier League. L’idea della Vecchia Signora è quella di proporlo al Newcastle, che non avrebbe di certo problemi, grazie al fondo saudita PIF, a pagare sia il cartellino che l’ingaggio del classe 2000.