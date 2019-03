Kean, il padre: 'Era interista ma lo voglio per sempre alla Juve'

E due. Dopo il gol rifilato alla Finlandia, Kean ha segnato anche contro il Lichtenstein, confermando di avere la stoffa del campione. L’agente Raiola si sta fregando le mani. Kean è sotto contratto con la Juventus ma l’accordo è fino al giugno del 2020.

L’intenzione è quella di proseguire il rapporto con il club bianconero, con, ovviamente, un importante adeguamento di stipendio. Raiola, comunque, informerà la Juventus anche di eventuali altre proposte che arriveranno nelle prossime settimane. Il giovane bomber interessa a grandi top club, pronti a fare follie per averlo. Biorou Jean Kean, padre di Moise, non ha dubbi sul futuro del suo ragazzo: “Io lo voglio per sempre alla Juve, che è nel mio sangue: io sono nero e il mio sangue e bianco”, le sue parole a Rai Radio 1, alla trasmissione Un Giorno da Pecora.

Il padre del giovane attaccante della Juventus e della Nazionale ha svelato diversi particolari legati al suo figliolo: “Era dell’Inter, perché gli piaceva Oba Oba Martins. Quando andavo in giro con lui mio figlio mi diceva: ti prego, comprami la maglia di Martins!” Da bambino però Moise giocava nel Toro… io l’ho mandato alla Juve perché sono tifoso bianconero”. Sempre nella lunga intervista, Biorou Jean Kean ha anche dichiarato che attende, ancora, dalla società bianconera i due trattori promessi per il cartellino del figlio: “Non me li hanno ancora dati, non mi danno più biglietti e non mi ricevono neanche più”.

Dopo essersi professato leghista, ha anche svelato come Balotelli sia il giocatore preferito da Kean, aggiungendo “… Anche se io gli ho consigliato di non copiare in tutto e per tutto Balotelli”. Insomma, Kean è diventato un vero personaggio. Ora toccherà alla Juventus blindarlo e farlo crescere nella maniera corretta, accontentando anche le aspettative del padre.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 09:20