Kean, il video virale in cui non centrava tabellone era tagliato: faceva apposta per far vincere bambini

Si sgonfia il caso del neo-attaccante della Fiorentina: erano errori voluti ma c'è chi ci ha ricamato sopra: l'indignazione del mondo dei social

Nei giorni scorsi era diventato virale un video in cui Moise Kean, dopo la presentazione come nuovo calciatore della Fiorentina, non riusciva a colpire un enorme tabellone posizionato in uno dei mini stadi del Viola Park, dove la squadra di Raffaele Palladino sta svolgendo la prima parte del ritiro pre-campionato. Le immagini dell’ex bomber della Juve sembravano davvero impietose ed avevano fatto il giro del mondo sul web ma si tratta di una fake…a metà.

La Fiorentina fa chiarezza su video Kean

La società viola ha infatti successivamente pubblicato il video integrale dell’esibizione, in cui Kean è alle prese con una sfida organizzata insieme ad alcuni bambini, semplici tifosi accorsi insieme ai genitori al Viola Park per il ritiro. Mentre i più piccoli cercano di fare centro, l’attaccante sorridendo colpisce la parte laterale del tabellone. La Fiorentina ha poi allegato la frase: «Guerrieri in campo, leali con i bambini». In pratica l’attaccante ha sbagliato volutamente per far vincere i bimbi.

Non benissimo Kean 🫠 pic.twitter.com/FDHUkwcejd — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) July 12, 2024

Il web s’indigna su video Kane

Sotto accusa i media che hanno tagliato il video: “Prendono un video di Kean che di proposito sbaglia per fare vincere i bambini. Lo tagliano a mestiere e diventa un video virale di insulto perché non azzecca un tiro. Poi si chiedono scandalizzati per quale motivo la gente schifa giornalisti e mass media”. Fioccano le reazioni: “Veramente ridicolo. Ma almeno sarebbe cattiveria. Il problema è che ci sono “giornalisti” che nemmeno l’hanno capito che Kean l’ha fatto appositamente. Davvero deprimente” e anche: “Credo che giocassero a una versione con la palla di cricket che è un gioco di freccette. Credo che mirasse ai doppi, al 17 che ha preso e al 15 che ha mancato” e poi: “Sembrava un po’ strano effettivamente… non che sia Ronaldo, ma così brocco…” e ancora: “Io mi chiedo, invece, come ci possa essere una flotta di decerebrati che creda che Kean possa aver sbagliato così clamorosamente. Neanche il più scarso che viene a giocare il venerdì al campetto con me (ovvero io) non la butterebbe lì dentro!”

Ravezzani difende la categoria

Prova a difendere la categoria Fabio Ravezzani. Il direttore di Telelombardia scrive su X/Twitter: “I giornalisti sono colpevoli di molte cose. Ma se uno che fa questo mestiere non riesce a distinguere un anonimo e squallido manipolatore di immagini da tutta la categoria dei giornalisti, il problema riguarda solo lui”.

Tante le risposte: “Ovvio che non si debba generalizzare. Ma nell’epoca dell’informazione mordi e fuggi sono sempre di più le notizie diffusa senza verifica, per incapacità o malafede. E la massa non sta tanto ad approfondire, generalizza. Etichetta. La vicenda di stanotte è emblematica” e anche: “Uno può ritenerlo scarso o meno (secondo me non lo è) ma come si può anche solo pensare che un calciatore professionista non riesca ad alzare la palla?” e ancora: “Sbaglio o è stato rimosso il video di Kean, quello tagliato ad arte, in cui sottolineavano che fosse diventato virale? Fare una rettifica per come sono andati veramente i fatti, no?

Non mancano infine commenti salaci dopo che già il trasferimento dalla Juve ai viola aveva fatto rumore: “Grande uomo Moise, l’anno scorso non ha fatto nemmeno un goal per far risaltare i bambini. Cuore d’oro” e poi: “Effettivamente sbagliava i goal anche per far vincere sempre gli avversari. Grande cuore Kean”