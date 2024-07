Fiorentina, Moise Kean diventa virale: la presentazione è un caso e fa scatenare i tifosi della Juve

Moise Kean oggi è stato presentato al Viola Park come nuovo giocatore della Fiorentina, ma in un evento collaterale l'ex Juve diventa protagonista di una prestazione un po' imbarazzante. Ma se la realtà invece fosse un'altra?

Oggi è stato il giorno della presentazione di Moise Kean come nuovo giocatore della Fiorentina: alla corte di mister Palladino è approdato l’attaccante già della Juventus, che lo ha ceduto per una cifra di 13 milioni (più 5 di bonus). È stato un affare per i Viola? Sui social sta circolando un video abbastanza impietoso per l’ex bianconero, che certo non è una cartina tornasole per la stagione che verrà, ma che contribuisce comunque a gettare un’ombra sinistra sul giovane calciatore.

La stagione non esaltante di Kean alla Juventus

A cosa ci riferiamo? Partiamo prima dai freddi numeri, che un po’ inchiodano Kean. L’attaccante (sottolineato: attaccante) è reduce da una stagione a dir poco sottotono, con all’attivo zero gol fatti e persino zero assist. Nella conferenza stampa odierna l’ex nazionale ha tenuto a precisare di essere reduce anche da un periodo di infortuni (quello che lo ha tenuto più lontano dai campi, 85 giorni, è stato il problema allo stinco accusato a dicembre), ma al tempo stesso di essere pronto e risoluto nel voler dimostrare a sé stesso e alla Fiorentina di essere ancora un giocatore di valore.

Inoltre ha affermato di essere “ambizioso”, e di voler dare il proprio contributo alla squadra. E torniamo al caso che sta facendo discutere, ovvero il video che per ora smentisce questo tripudio di buoni propositi.

Il video che imbarazza Kean: i tiri sono un disastro

Nell’ambito degli eventi collaterali della presentazione al Viola Park del nuovo giocatore, Kean è stato coinvolto in un gioco alla presenza di un gruppo di giovanissimi tifosi. Davanti ad grande bersaglio gonfiabile in velcro, l’attaccante doveva calciare i palloni per cercare di centrare il centro o comunque le zone limitrofe.

Kean ha tirato quattro volte, non certo di potenza. I suoi lanci infatti sono sembrati un po’ smorti, quasi rasoterra e che non solo non hanno trovato la traiettoria verso il punto focale del bersaglio, ma manco si sono avvicinati. Solo un pallone si è attaccato, peraltro nel settore più basso.

Una controprestazione che è stata premiata (si fa per dire) con degli applausi di circostanza un po’ imbarazzati. Colui che è chiamato a rimpiazzare Andrea Belotti, tornato alla Roma per poi dirigersi nell’ambizioso Como, gode della fiducia di mister Palladino, che lo voleva già nella sessione invernale. Ma dovrà raddrizzare la barra se vuole lasciarsi alle spalle il periodo opaco alla Juve e giocarsi le sue chance per una chiamata in Nazionale.

I tifosi criticano Kean, ma non manca chi lo difende

Ovviamente sui social tifosi (già abbastanza critici ex ante) non si sono lasciati sfuggire l’occasione per sferzare l’attaccante. Giacomo ci va giù pesante: “Bidone colossale !! Come può essere arrivato a giocare a certi livelli resterà un mistero”. Domenico è sarcastico: “Però è un bravo ballerino…. bravo…discreto diciamo…. Si muove”. E Giovanni: “Mamma ma che pacco regalo col fiocco che ha fatto la Juventus”.

Ma Luca propone una chiave di lettura che scagiona il povero Kean e ci fa capire che spesso il contesto è importante: “A parte che deve far vincere i bambini; bisogna vedere cosa voleva/doveva colpire… ha fatto 34 pt per doppio 17 su 3 tiri. E teniamo conto anche che il pallone è di gomma piuma”. Anche Angelo non si lascia intimorire dal video virale: “Benissimo. Il calcio estivo non conta niente. Non deve fare il fenomeno adesso. Ho buone sensazioni. Forza Viola (e chi sfotte pensi a Felipe Melo)”.