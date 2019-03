Kean-Juventus, Raiola puntualizza

Il giallo relativo alle dichiarazioni di Mino Raiola riguardo a Moise Kean è durato, a quanto pare, lo spazio di poche ore. Nella mattinata di martedì erano girate delle dichiarazioni dell’agente italo-olandese sia sul mancato approdo al Milan a gennaio dell’attaccante della Juventus e della Nazionale, sia sullo stallo relativo al rinnovo del 'Millennial' con i bianconeri.

Raiola ha però smentito seccamente, svelando come si sia trattato di dichiarazioni false: “Ho creato un account Facebook, così le persone possono realizzare che altri stanno usando account con il mio nome finti. Non pubblico e non userò mai Facebook per fare commenti con il mio account o quello di altre persone. Per anni sono stato impersonato su Facebook e LinkedIn e la cosa fa schifo”.



SPORTAL.IT | 26-03-2019 15:40