Keane attacca il Liverpool: "Pessimo campione, così aspettano altri 30 anni"

Il Liverpool non sa più vincere ad Anfield. La sconfitta contro il City per 1-4 ha portato i Reds a -10 dalla vetta, bissare la vittoria in Premier sembra ormai impossibile.

A Sky Sport, l’ex leggenda del Manchester United Roy Keane ci è andato giù pesante, come quando giocava: “Per me il Liverpool è un pessimo campione in carica. Si può dire che questa è una stagione che può essere definita come un’eccezione, una stagione strana col coronavirus però non importa. Sei e resti il Liverpool. Se continua a giocare in questo modo dovrà aspettare altri 30 anni per vincere di nuovo il titolo. I giocatori del Liverpool sembrano essere rimasti circondati da tutto il clamore avuto negli ultimi due anni. Come se fossero rimasti nel paradiso. Dopo che hanno vinto lo scorso campionato avevo pensato ‘Possono ripetersi?’. Beh, sinceramente nel caso dei calciatori Reds non ho mai avuto quella sensazione. Nessuno ha mai detto di voler vincere di nuovo per esempio…”.

OMNISPORT | 08-02-2021 14:18