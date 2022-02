Keane svela: "Ho rischiato di perdere il piede"

06-02-2022 13:25

Il difensore Michael Keane dell’Everton ha raccontato la sua brutta esperienza dopo una botta subito in un match contro il Sunderland: “Ho continuato a giocare, ma sentivo che qualcosa non andava. I tacchetti dell’avversario avevano lasciato un buco sui miei scarpini. A fine primo tempo mi faceva male il piede, ma non ci ho fatto nulla e ho giocato il secondo tempo e quando ho tolto gli scarpini c’era sangue ovunque”.

La ferita però nel frattempo si è infettata: “Riuscivo a colpire il pallone, ma non lo sentivo bene. Ho giocato bene contro il Burnley, ma dopo quella partita le cose sono decisamente peggiorate”.

Keane è stato costretto a correre in ospedale e ha svelato: “Se avessi continuato a giocare l’infezione sarebbe arrivata ancora più su e mi hanno detto che avrei anche potuto perdere il piede”.

