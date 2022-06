Keita Baldé, futuro tra Turchia e Grecia: lo vogliono Galatasaray e PAOK

25-06-2022 22:11

Svincolato dopo la pessima stagione trascorsa al Cagliari, Keita Baldé valuta le alternative per il prosieguo della propria carriera professionale. Che, con ogni probabilità, sarà al di fuori dell’Italia. L’attaccante senegalese – ex Sampdoria, Inter e Lazio, tra le altre – è richiesto in Turchia e in Grecia.

A volerlo ingaggiare, a parametro zero, sono infatti Galatasaray e PAOK. A riferirlo è il portlae ellenico Sportdog.gr. In particolare, Keita, tra le fila dei tessalonicesi, andrebbe a prendere il posto dell’attaccante croato.tedesco Antonio Čolak, destinato al trasferimento al Glasgow Rangers.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE