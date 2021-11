13-11-2021 18:33

Franck Kessie verso il Psg: secondo i media francesi il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto con il Milan, avrebbe scelto il Psg tra i tanti club europei sulle sue tracce, e in estate si trasferirà a parametro zero sotto la Torre Eiffel.

Le trattative con il Diavolo restano al momento in stallo per le alte richieste del centrocampista, eccessive per Paolo Maldini e per il fondo Elliott: è un caso sempre più simile a quelli di Donnarumma e Calhanoglu.

