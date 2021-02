Kessié ne è sicuro: "Milan, vinciamo il derby e torniamo in testa"

Clima derby in casa rossonera. Dopo il sorpasso di settimana scorsa, il Milan sogna il controsorpasso sull’Inter nello scontro diretto. Quello che è anche l’auspicio di Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano ex Atalanta ha parlato della stracittadina alla ‘Gazzetta dello Sport’, mostrando tutta la sicurezza del Milan, in chiave derby e chiave scudetto.

“Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica. Siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà. Crediamo nello scudetto. Puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve” .

Si rinnova anche il dibattito sui rigori, dopo i ripetuti errori di Ibrahimovic in stagione. Rimane però lo svedese il primo incaricato: “Se c’è un rigore lo tira Ibra. E sarà contento del risultato. Da un punto di vista tecnico è insuperabile e come compagno ti dà sempre qualcosa in più. Ci mette sempre la faccia, non succede spesso di trovare campioni con questa personalità”.

Da leader a leader. Kessié è soprannominato ‘presidente’, non solo per la sua leadership, ma anche per un aneddoto che ha rivelato: “Una volta sono arrivato a Milanello e ho parcheggiato nel posto di Gazidis. Mi hanno detto che non si poteva e ho risposto, che problema c’è? Sono il nuovo AD del Milan”.

OMNISPORT | 20-02-2021 08:33