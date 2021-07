Kevin Hervey: "Ho scelto la Virtus perché non è seconda a nessuno"

Va prendendo sempre più forma la nuova Virtus Segafredo Bologna di Sergio Scariolo, dopo 8 conferme e l’arrivo di Ruzzier, il club bianconero ha messo sotto contratto anche l’ala grande americana Kevin Hervey.

Quello dell’ex ala grande di Kuban è un contratto biennale che lega l’interessantissimo giocatore americano alla Virtus, strappandolo alla concorrenza di squadre anche di EuroLega.

Proprio l’ultimo acquisto di Virtus Segafredo Bologna Kevin Hervey ha parlato da neo virtussino ai microfoni di Virtus TV: “Ciao ragazzi come va? Sono felice e onorato di parlare con voi. Sono felice di essere arrivato nella squadra campione d’Italia, non vedo l’ora di inserirmi in questo gruppo per aiutarlo nel modo migliore possibile.

Ho scelto la Virtus perchè è una società di tutto rispetto e l’ambizione che ha verso i massimi risultati, penso non sia seconda a nessuno. La Virtus è un posto dove i giocatori arrivano, lavorano sodo e non solo diventano campioni, ma anche delle persone migliori e questo spero possa succedere anche a me, finchè sarò qui. Giocare contro questa squadra lo scorso anno e vedere quello che i ragazzi hanno fatto era qualcosa di nuovo per me e volevo farne parte.

Il modo in cui hanno conquistato il titolo è stato da veri campioni. Sapevo che venire qui sarebbe stata la scelta giusta, nel momento giusto per me. Non vedo l’ora di giocare in EuroCup con i miei nuovi compagni e fare ben con loro. So che le aspettative sono alte, ma il mio unico obiettivo è migliorarmi ogni giorno. Credo nel lavoro quotidiano ed è quello che continuerò a fare anche qui.”

OMNISPORT | 14-07-2021 12:56