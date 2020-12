Khedira racconta la furia di Buffon

Ha fatto parte della Juventus dal 2015, ma ora Sami Khedira è pronto a lasciare la casacca bianconera. Il centocampista tedesco è in procinto di lasciare Madama, con possibile destinazione Premier League. In attesa di eventuali ufficialità, c’è ancora tempo per gli aneddoti.

Intervistato da The Athletic, infatti, Khedira ha raccontato di come il compagno e amico Gigi Buffon, nel 2015, andò su tutte le furie in seguito alla famosa sconfitta contro il Sassuolo del 2015, quando i bianconeri uscirono sconfitti pr 1-0, scivolando a -11 dalla Roma capolista.

Una situazione che fece esplodere Bufon:

“Mai visto niente di simile. Volavano cose ovunque, dovevi stare attento a non essere colpito. Gigi ama il suo lavoro come nessuno”.

Nonostante quell’enorme divario, la Juventus riuscì comunque a rimontare e vincere l’ennesimo Scudetto, per una striscia vincente non ancora fermatasi: Khedira aveva appena iniziato a vincere con i bianconeri, per un totale di 10 trofei in cui inizialmente è stato assolutamente decisivo.

OMNISPORT | 31-12-2020 14:53