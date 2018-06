Kim Jong-un fa il tifo per una squadra italiana

Ci ha pensato Antonio Razzi, l'ex senatore, a rivelare per chi fa il tifo Kim Jong-un, il presidente della Corea del Nord, protagonista di una grandissima esposizione mediatica soprattutto negli ultimi tempi.

"Lo sapete, no, che da giovane aveva studiato a Berna e che andava a San Siro a vedere l’Inter e il Milan? Gli piace molto il calcio italiano. La nostra grande tecnica. Tifa Inter. Io Juventus. Sono juventinissimo. Ma non abbiamo mai parlato di calcio. C’è troppa rivalità tra Inter e Juve, non volevo creare un motivo di attrito tra noi. Di mezzo c’era la pace del mondo. Pensavo, ridendo: Antò, non parlare della Juve a un interista, sennò poi questo qua ti spara!" ha spiegato il politico di origine abruzzese in una lunga intervista concessa a ‘Tuttosport’.

"Parliamo in tedesco, io e Kim. Io ho vissuto per tanti decenni nella Svizzera tedesca, sono immigrato da ragazzino, c’era tanta povertà nella mia famiglia, si poteva mangiare la carne solo a Pasqua e a Natale" ha aggiunto Razzi, che ha voluto assicurare la mancanza di problemi di comunicazione tra lui e il leader del Paese asiatico.

Non è invece chiaro se Kim stia tifando o meno per i ‘cugini’ della Corea del Sud nei campionati del mondo che sono in corso di svolgimento in Russia. La Corea del Nord, infatti, non ha staccato il biglietto per la fase finale della rassegna iridata. D’altro canto soltanto due volte la squadra del Nord è arrivata fino a lì. Successe nel 1966, e noi italiani lo sappiamo bene perché la clamorosa sconfitta subita dai coreani in Inghilterra è rimasta nella storia, e molti anni più tardi, nel 2010, in occasione del torneo giocato in Sudafrica: otto anni fa i nordcoreani non andarono molto in là, perché persero tutte e tre le gare disputate contro Brasile, Portogallo (un pesantissimo 7-0 che Kim gradì davvero poco) e Costa d’Avorio.

SPORTAL.IT | 19-06-2018 14:25